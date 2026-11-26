Госдума ужесточила правила приема в вузы для олимпиадников. С 1 января 2027 года поступить без вступительных испытаний смогут только победители. При этом право призеров получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету сохранят.

Правила приема олимпиадников начали корректировать после того, как они стали занимать почти все бюджетные места на востребованных направлениях, оставляя без шансов на бюджет даже абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.