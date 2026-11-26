Снегопад в Москве закончится 26 ноября, после чего температура воздуха начнет постепенно снижаться. Во второй половине дня местами возможны прояснения и кратковременный небольшой снег. Снежный покров в городе уже стал на 1 сантиметр ниже, чем накануне.

Днем 26 ноября температура составит от 0 до минус 2 градусов, 27 ноября ожидается от минус 1 до минус 3, а в выходные от минус 2 до минус 4 градусов. В начале следующей недели температура будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

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