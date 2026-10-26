Дачников предупредили о штрафах за золотарник канадский на участке. Узнать это растение достаточно легко по желтым соцветиям.

Оно представляет угрозу для местных экосистем, так как способно вытеснить другую растительность. Один куст производит до 100 тысяч семян, всхожесть которых достигает 95%.

По оценкам экспертов, растение встречается уже в 49 российских регионах. На отдельных территориях насчитывается до 300 побегов на квадратный метр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.