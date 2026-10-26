В Москве выявлен завозной случай лихорадки Зика

В Москве выявили завозной случай лихорадки Зика у туристки, вернувшейся с Бали. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что риск распространения заболевания в России исключен, поскольку местные комары не представляют опасности.

Симптомы лихорадки могут сохраняться до 7 дней. Среди них – зудящая сыпь по всему телу, покраснение глаз и повышение температуры до 38 градусов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.