26 октября, 13:15Общество
В Москве выявлен завозной случай лихорадки Зика
В Москве выявили завозной случай лихорадки Зика у туристки, вернувшейся с Бали. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что риск распространения заболевания в России исключен, поскольку местные комары не представляют опасности.
Симптомы лихорадки могут сохраняться до 7 дней. Среди них – зудящая сыпь по всему телу, покраснение глаз и повышение температуры до 38 градусов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.