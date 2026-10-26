Школьники и студенты колледжей Москвы соревновались в пилотировании дронов

Более сотни московских школьников и студентов колледжей приняли участие в региональном этапе чемпионата по пилотированию дронов. Площадкой для соревнований стал Российский технологический университет.

Участники устраивали гонки воздушных беспилотников и прохождение трасс на квадрокоптерах. Пятеро лучших операторов теперь представят столицу в финале чемпионата.

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