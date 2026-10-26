ФСБ предотвратила теракты на объектах противоракетной обороны и энергетики Москвы. По данным спецслужбы, задержаны двое подозреваемых, которые готовили атаки.

Как сообщили в ФСБ, один из задержанных был завербован СБУ, после чего привлек к подготовке своего знакомого. В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайников FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств, настроили беспилотники и доставили их на точку запуска в Московской области.

По данным спецслужбы, дальнейшее управление дронами должно было осуществляться дистанционно с территории Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные связи подозреваемых.

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