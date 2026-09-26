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26 сентября, 19:15

Общество

Число обращений о следах медведей в Подмосковье выросло вдвое

Число обращений о следах медведей в Подмосковье выросло вдвое

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Медведи стали чаще выходить к людям в столичном регионе

Медведи в Подмосковье все чаще выходят к населенным пунктам. За последние три месяца жители подали около 20 обращений о возможных следах зверей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлых лет.

При этом случаев захода хищников непосредственно в жилые зоны не зафиксировано. По оценкам специалистов, популяция бурого медведя в регионе насчитывает не более 80 особей, из них только половина постоянно живут в Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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