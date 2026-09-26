26 сентября, 19:15Происшествия
Теплоход с 160 туристами застрял в Ивановской области из-за погоды
Теплоход "Президент", следовавший из Москвы по Волге, уже несколько дней стоит на якоре у Юрьевца в Ивановской области. На борту находятся 160 туристов, которые не могут продолжить круиз.
Судно должно было отправиться в Плес, Кострому, Рыбинск и Мышкин, однако команда ссылается на неблагоприятные погодные условия. При этом, по словам туристов, мимо проходят другие теплоходы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.