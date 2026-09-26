Теплоход с 160 туристами застрял в Ивановской области из-за погоды

Теплоход "Президент", следовавший из Москвы по Волге, уже несколько дней стоит на якоре у Юрьевца в Ивановской области. На борту находятся 160 туристов, которые не могут продолжить круиз.

Судно должно было отправиться в Плес, Кострому, Рыбинск и Мышкин, однако команда ссылается на неблагоприятные погодные условия. При этом, по словам туристов, мимо проходят другие теплоходы.

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