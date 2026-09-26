Москвичи могут посетить фестиваль "Хоккей длиною в 80 лет"

В парке "Ходынское поле" 26 сентября пройдет фестиваль "Хоккей длиною в 80 лет". Он посвящен 80-летию одного из самых популярных видов спорта в России.

В программе – встречи с актерами сериала "Молодежка", автограф-сессии и общение с известными хоккеистами. Также пройдут выступления артистов, мастер-классы, турнир по флорболу, квесты и розыгрыши.

Какие еще мероприятия ждут москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.