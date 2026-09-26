В ГД предложили ввести налоговый вычет на содержание домашних животных

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы, связанные с лечением и содержанием домашних животных. Для обычных питомцев лимит планируют установить на уровне 50 тысяч рублей в год, вернуть можно будет до 6,5 тысячи рублей. Для животных, взятых из приюта, вычет может составить до 80 тысяч рублей, а сумма возврата – около 10 тысяч.

Для получения вычета владельцу потребуется сохранять чеки и договоры с ветеринарной клиникой, а расходы указывать при подаче декларации 3-НДФЛ. Такая мера может стать стимулом для более ответственного отношения к питомцам и помочь снизить нагрузку на приюты.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.