Москвичка вышла из такси прямо на МКАД из-за пьяного водителя

Нетрезвый таксист едва не спровоцировал массовую аварию на МКАД. На водителя пожаловалась пассажирка, которой пришлось прервать поездку и выйти из машины прямо на трассе.

Юристы советуют в таких случаях сохранять всю информацию о поездке: данные о маршруте, чек, фото и видео. После этого можно направить агрегатору претензию с описанием ситуации и доказательствами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.