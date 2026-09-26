26 сентября, 09:15Происшествия
Москвичка вышла из такси прямо на МКАД из-за пьяного водителя
Нетрезвый таксист едва не спровоцировал массовую аварию на МКАД. На водителя пожаловалась пассажирка, которой пришлось прервать поездку и выйти из машины прямо на трассе.
Юристы советуют в таких случаях сохранять всю информацию о поездке: данные о маршруте, чек, фото и видео. После этого можно направить агрегатору претензию с описанием ситуации и доказательствами.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.