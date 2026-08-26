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26 августа, 23:45

Политика

Участники СВО рассказали о задачах и приоритетах Народной программы "Единой России"

Участники СВО рассказали о задачах и приоритетах Народной программы "Единой России"

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В среду, 26 августа, в Штабе общественной поддержки "Единой России" в столице состоялся второй этап партийной конференции Московского городского регионального отделения партии. Ключевой темой встречи делегатов от всех округов Москвы стала "Народная программа", утвержденная накануне решением XXIII Съезда.

"На Съезде Владимир Путин поддержал "Единую Россию" на выборах в Государственную думу и пожелал нам успеха. Такая поддержка – это огромная ответственность, – отметил секретарь столичного реготделения, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. – Более того, президент заявил, что долг "Единой России" – сделать все для Победы".

Он подчеркнул, что прямое поручение главы государства означает – помогать фронту, поддерживать бойцов и укреплять единство в обществе. Работать над решением этих задач будут в том числе и те, кто делом доказал верность стране – ветераны и действующие участники СВО. Девять из них баллотируются в Государственную Думу от "Единой России".

О том, как будет проходить эта работа, на конференции рассказали сами участники спецоперации.

Герой Российской Федерации, создатель подразделения БАРС "Каскад", депутат Госдумы Дмитрий Саблин особо отметил важность поддержки ветеранов и их семей.

"Много лет я являюсь заместителем председателя ветеранской организации "Боевое Братство" и вижу, как много сегодня делает Правительство Москвы, чтобы помогать бойцам, тем, кто возвращается с фронта, и их родным. Налажена системная работа по реабилитации, работает Единый центр поддержки, люди получают юридическую и психологическую помощь, льготы. Рад, что блок, посвященный поддержке защитников Отечества, занимает видное место в "Народной программе". Важно защищать своих героев, такая работа скрепляет общество, потому что дела важнее слов", – подчеркнул Дмитрий Саблин.

Еще одним значимым направлением "Народной программы" стала образовательная политика. По словам советника ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналиста Олега Леонова, в документе поставлены конкретные задачи по развитию всей системы – от дошкольного образования до подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.

"Образование в новой "Народной программе" напрямую связано с будущим экономики и технологическим развитием страны. Поставлены конкретные задачи на ближайшие пять лет: построить еще 100 детских садов и яслей, открыть 12 новых школ для талантливых детей, продолжить модернизацию школ и профессионального образования. Проект "Профессионалитет" предполагается развивать так, чтобы образовательно-производственные центры на базе колледжей, техникумов и предприятий появились в каждом регионе. В высшем образовании ориентиры также четкие – 40 новых университетских кампусов и двукратное увеличение числа передовых инженерных школ. Важно, что образование рассматривается как единая система подготовки человека к профессиональной реализации – от школы до востребованной специальности и работы в реальном секторе", – отметил Олег Леонов.

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