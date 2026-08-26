Троицкая линия метро протянется на 17 км от Коммунарки до Троицка

В Москве стартовало строительство нового участка Троицкой линии метро. Она протянется на 17 километров и свяжет Коммунарку с Троицком. На участке появятся 6 станций, в том числе "Ватутинки".

На площадке будущей станции уже начались монолитные работы. Ограждающие конструкции полностью готовы, котлован выполнен на 80%. Параллельно тоннелепроходческие комплексы прокладывают тоннели.

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