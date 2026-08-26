Собянин: завершено строительство головного здания Троицкой поликлиники

В Троицке начала работу новая поликлиника. Медицинское учреждение открыл Сергей Собянин, который также встретился с коллективом врачей.

Здание на Октябрьском проспекте станет головным корпусом Троицкой поликлиники. К ней прикреплены свыше 300 тысяч москвичей. В новое здание уже перевели врачей и пациентов из старой поликлиники на Юбилейной улице. Она была втрое меньше по площади.

Новая поликлиника занимает 4 этажа и рассчитана на 1,2 тысячи посещений в смену. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.