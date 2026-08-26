26 августа, 16:15Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Ватутинки"
Сергей Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро. Станцию возводят в сложных гидрогеологических условиях.
Специалистам предстоит пройти через песчаные и глинистые грунты, залегающие неравномерно. Поэтому на объекте используют метод струйной цементации. Внутри котлована сформируют водонепроницаемую конструкцию, которая обеспечит безопасность работ.
Одновременно с этим ведется проходка перегонного тоннеля на участке Ватутинки – Кедровая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.