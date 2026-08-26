Пропускная способность Ярославского вокзала возрастет после реконструкции. Вокзал обновят и объединят с Ленинградским вокзалом, здания свяжут переходами. Таким образом создадут единую территорию крупнейшего транспортного узла страны.

Историческую часть здания отреставрируют, ключевые изменения коснутся внутреннего пространства. Навесы над платформами обновят по современным стандартам, над пешеходным пространством также установят большой навес. Время пересадки на метро сократится вдвое.

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