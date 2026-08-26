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26 августа, 14:45

Транспорт

Пропускная способность Ярославского вокзала возрастет после реконструкции

Пропускная способность Ярославского вокзала возрастет после реконструкции

Движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах ограничат с 28 августа

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Пропускная способность Ярославского вокзала возрастет после реконструкции. Вокзал обновят и объединят с Ленинградским вокзалом, здания свяжут переходами. Таким образом создадут единую территорию крупнейшего транспортного узла страны.

Историческую часть здания отреставрируют, ключевые изменения коснутся внутреннего пространства. Навесы над платформами обновят по современным стандартам, над пешеходным пространством также установят большой навес. Время пересадки на метро сократится вдвое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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