Ярославский и Ленинградский вокзалы объединят в единый узел

Территории Ярославского и Ленинградского вокзалов объединят в единый транспортный узел. Исторические здания свяжут между собой переходами. Проектирование уже завершается, строители готовы выйти на площадку.

Историческая часть Ярославского вокзала будет сохранена, а задняя часть полностью модернизирована под современные требования. Пассажиры смогут переходить между вокзалами под крышей, не выходя на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.