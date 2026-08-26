26 августа, 11:15Транспорт
Ярославский и Ленинградский вокзалы объединят в единый узел
Территории Ярославского и Ленинградского вокзалов объединят в единый транспортный узел. Исторические здания свяжут между собой переходами. Проектирование уже завершается, строители готовы выйти на площадку.
Историческая часть Ярославского вокзала будет сохранена, а задняя часть полностью модернизирована под современные требования. Пассажиры смогут переходить между вокзалами под крышей, не выходя на улицу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.