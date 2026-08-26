26 августа, 07:30Транспорт
В России завершили создание полигона для тестирования технологий ВСМ
РЖД и "Нацпроектстрой" завершили создание полигона "Саблино – Тосно" для тестирования технологий высокоскоростной железнодорожной магистрали. Под нагрузкой поездов "Сапсан" здесь проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ.
Специалисты проверят земляное полотно, безбалластное основание, новые стрелочные переводы, рельсовые скрепления и цифровые системы управления. Эти отечественные решения применяют впервые. Состояние всех элементов будут отслеживать с помощью более 1,5 тысячи датчиков.
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