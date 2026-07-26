Проект комплексного развития территории утвердили в Нагатино-Садовниках

Правительство Москвы утвердило проект комплексного развития территории в районе Нагатино-Садовники. В планах построить многофункциональный квартал с жилыми домами общей площадью почти 230 тысяч квадратных метров, общественно-деловыми объектами, детским садом на 350 мест и школой на тысячу учеников.

Территорию рядом благоустроят. В результате реализации проекта появится почти 5 тысяч рабочих мест. Сейчас на стадии реализации находятся 247 проектов комплексного развития территорий общей площадью более двух тысяч гектаров.

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