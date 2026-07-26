Российские школьники отправились на отдых в летний лагерь "Сондовон" в КНДР

400 российских школьников, в том числе из Москвы, отправились на отдых в международный летний лагерь "Сондовон" в КНДР. Для детей подготовили экскурсии по Пхеньяну, занятия корейским языком, танцами и тхэквондо, а также спортивные и творческие мероприятия. Вместе с российскими школьниками в смене участвуют дети из Китая и КНДР.

Туроператоры отмечают, что зарубежные лагеря становятся все более популярными. Родителям рекомендуют заранее уточнять условия поездки, сопровождение группы и оформить страховку. Стоимость смены в лагере "Сондовон" составляет около 85 тысяч рублей за 13 дней, а путевки в детские лагеря Турции стоят около 136 тысяч рублей за 14 дней без учета авиабилетов.

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