Мошенники стали предлагать московским подросткам поработать курьером

В период каникул московским школьникам стоит быть аккуратнее во время поиска подработки. Аферисты предлагают подросткам поработать курьером. Злоумышленники убеждают жертву дать пин-код банковской карты для получения оплаты. Потом школьнику звонят якобы из МВД и обвиняют в финансировании ВСУ.

Подростку предлагают пройти добровольный обыск по видео – так аферисты смотрят, что жертва может вынести из дома. Чтобы не попасть "под суд", ребенка просят отнести ценные вещи и деньги в якобы в ячейку Центробанка.

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