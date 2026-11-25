Движение поездов на МЦД и МЦК на фоне снегопада осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Для обеспечения перевозок в вечерний час пик задействовали почти 4 тысячи железнодорожников и 24 единицы снегоуборочной техники. Специалисты непрерывно очищают от снега стрелочные переводы, платформы, пешеходные мосты и прилегающие территории.

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