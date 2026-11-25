25 ноября, 17:45Город
Эксперт рассказала о ресторанном кластере комплекса "Россия"
В гостиничном комплексе "Россия" на Варварке открыли ресторанный кластер с тремя крупными заведениями. Об этом рассказала главный редактор "Сити" Евгения Смурыгина.
По ее словам, рестораны участвовали в Московском гастрономическом фестивале около месяца назад. Смурыгина отметила, что архитектура комплекса и его внешний облик сочетаются с исторической атмосферой этой части города.
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