В гостиничном комплексе "Россия" на Варварке открыли ресторанный кластер с тремя крупными заведениями. Об этом рассказала главный редактор "Сити" Евгения Смурыгина.

По ее словам, рестораны участвовали в Московском гастрономическом фестивале около месяца назад. Смурыгина отметила, что архитектура комплекса и его внешний облик сочетаются с исторической атмосферой этой части города.

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