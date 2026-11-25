25 ноября, 12:30Город
Префаб-технологию применяют при строительстве домов по реновации в Москве
Префаб-технологию применяют при строительстве домов по программе реновации в Москве. С ее помощью на заводе собирают практически готовые квартиры из крупных модулей, которые затем доставляют на стройплощадку.
По этой технологии в столице уже построили три дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Новости дня": пять новостроек построят по реновации в Царицыне и Бирюлеве Восточном
- Сергей Собянин: дома по программе реновации формируют новый облик районов Москвы