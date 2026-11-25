Более 120 рейсов задержали или отменили 25 ноября в московских аэропортах из-за снегопада. По данным онлайн-табло воздушных гаваней, меньше всего ограничений коснулось Домодедово, где перенесли около 20 рейсов.

Более серьезная ситуация сложилась в Шереметьево и Внуково. Несмотря на сложные метеоусловия ночью, за текущие сутки аэропорт Внуково отправил 42 рейса и принял 43.

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