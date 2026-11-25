25 ноября, 11:00Безопасность
В Москве студентам рассказали о безопасности в интернете
Столичным студентам теперь подробно рассказывают о безопасном поведении в интернете и ответственности за участите в киберпреступлениях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
В городе стартовала серия встреч учащихся с представителями учреждения "Московская безопасность" и проекта "Молодежь Москвы". Как отметил Горбенко, важно объяснить молодежи риски дропперства на понятном языке. На встречах рассказывают про признаки вовлечения в незаконные схемы и про базовые правила безопасности.
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