Столичным студентам теперь подробно рассказывают о безопасном поведении в интернете и ответственности за участите в киберпреступлениях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В городе стартовала серия встреч учащихся с представителями учреждения "Московская безопасность" и проекта "Молодежь Москвы". Как отметил Горбенко, важно объяснить молодежи риски дропперства на понятном языке. На встречах рассказывают про признаки вовлечения в незаконные схемы и про базовые правила безопасности.

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