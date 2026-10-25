Москвичам рассказали, как выбрать спелую и вкусную хурму

Клубника и малина уходят на второй план: на московских ярмарках начался сезон хурмы. В продаже – "Королек", "Ромашка", "Свечка" и другие популярные у москвичей сорта.

Кто-то любит жесткую хурму – тогда это "Шоколадный королек". Она жесткая, сладкая, не вяжет. А кто-то любит помягче. Это уже "Бычье сердце". У нее мякоть мягкая при полном ее созревании. Как выбрать спелую хурму без вяжущего вкуса и сколько нужно ее есть для здоровья?

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