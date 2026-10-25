Москвичам рассказали, где провести время с ребенком во время школьных каникул

Наступили школьные каникулы. В ближайшую неделю нужно занять своих учащихся. Желательно чем-то приятным и полезным. В Москве богатый выбор активностей – театры, квесты, интерактивные музеи и много другого интересного.

Парк "Сказка" в Крылатском предлагает столичным учащимся более 80 видов развлечений – более 80 видов аттракционов и тематических зон. Скоро парк начнет готовиться к зиме, чтобы встречать гостей с новыми развлечениями и программами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.