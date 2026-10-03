Около 600 тонн арбузов и дынь приобрели москвичи на городских ярмарках в этом сезоне. Предпочтения покупателей разделились примерно поровну.

Бахчевые на московские ярмарки привозили фермеры из Астраханской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, Дагестана и Краснодарского края. Продавать их будут и поздней осенью: отдельные сорта при правильном хранении могут оставаться свежими до Нового года.

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