Танкер с российским дизелем прибудет в США 7 ноября

Первый танкер с российским дизельным топливом прибудет в США 7 ноября. В октябре стороны договорились о поставке 500 тысяч тонн топлива, а до апреля 2027 года планируется отправить в Штаты миллион тонн.

Американская лицензия разрешает проводить операции с российским дизелем до 7 апреля следующего года. Поставки должны помочь сдержать рост цен на топливо в США. При этом российский экспорт планируют организовать с учетом потребностей внутреннего рынка.

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