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25 октября 2025, 16:15

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Сеть фитнес-клубов закрылась в Москве, оставив посетителей без оплаченных услуг

Сеть фитнес-клубов закрылась в Москве, оставив посетителей без оплаченных услуг

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Около тысячи клиентов фитнес-клуба в Москве остались без оплаченных занятий

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Премиальная сеть фитнес-клубов в Москве неожиданно закрылась, оставив около тысячи своих посетителей без услуг. По предварительным данным, общая сумма ущерба – десятки миллионов рублей.

По словам клиентов, менеджеры клуба активно продавали годовые абонементы с "горячими предложениями" по 80 тысяч рублей прямо перед закрытием.

Почему завершил работу фитнес-клуб? Удастся ли вернуть деньги? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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