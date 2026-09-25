"Деньги 24": эксперт назвал причины появления новых ТЦ в Москве

В Москве открываются новые торговые центры. Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил, с чем это связано.

Во-первых, по словам эксперта, вводятся в строй те объекты, которые закладывались несколько лет назад. Их достраивают по инерции. В эти объекты уже вложены приличные деньги. Проще закончить и начать получать хоть какую-то прибыль, чем бросить.

Во-вторых, на строительство ТЦ влияет программа комплексного развития территорий в Москве. В любом новом районе должен быть какой-то торговый центр, это часть инфраструктуры.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".