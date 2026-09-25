Оксана Самойлова подала иск об ограничении рэпера Джигана в родительских правах

Блогер Оксана Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с иском об ограничении рэпера Джигана в родительских правах. Об этом сообщила адвокат Самойловой. Она также просит определить место жительства детей с матерью.

Поводом для обращения в суд стала информация о конфликте в доме рэпера в Подмосковье, где он якобы открыл стрельбу и около 10 часов удерживал сотрудников. В это время в доме находились дети.

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