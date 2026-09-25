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25 сентября, 14:30

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала иск об ограничении рэпера Джигана в родительских правах

Оксана Самойлова подала иск об ограничении рэпера Джигана в родительских правах

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Блогер Оксана Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с иском об ограничении рэпера Джигана в родительских правах. Об этом сообщила адвокат Самойловой. Она также просит определить место жительства детей с матерью.

Поводом для обращения в суд стала информация о конфликте в доме рэпера в Подмосковье, где он якобы открыл стрельбу и около 10 часов удерживал сотрудников. В это время в доме находились дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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