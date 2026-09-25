Новые ставки по "Семейной ипотеке" начнут действовать с 1 октября

С 1 октября в России изменятся условия программы "Семейная ипотека". Размер процентной ставки и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и их возраста.

В Москве и области семьи с 5 и более детьми смогут оформить ипотеку под 4% годовых, с 4 детьми – под 6%, с 3 – под 8%. При этом в семье должен быть хотя бы один ребенок младше 7 лет. Максимальная сумма кредита для этих категорий составит 18 миллионов рублей.

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