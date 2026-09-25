Мошенники начали обещать россиянам компенсации за домашний интернет

Мошенники начали обещать гражданам компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками Соцфонда РФ или налоговой службы и для получения выплаты просят назвать код из СМС или подтвердить данные на портале "Госуслуги".

Таким образом аферисты пытаются получить доступ к личным данным. В МВД напомнили, что Соцфонд РФ и ФНС не выплачивают компенсации за использование домашнего интернета и личной техники. При подобных звонках разговор следует сразу прекращать.

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