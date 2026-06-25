Более 900 человек получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле. Число погибших возросло до 164.



Серия мощных подземных толчков магнитудой 7,5 произошла в ночь на 25 июня. Власти ввели режим чрезвычайного происшествия. В Каракасе возникли проблемы с электроснабжением, интернетом и мобильной связью. В столице также приостановили работу метро и железнодорожных линий, разрушены десятки зданий, на местах работают экстренные службы и медики.

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