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Новости

25 июня, 13:45

Город

Утраченные элементы усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздали по архивным данным

Утраченные элементы усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздали по архивным данным

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Усадьба Покровское-Стрешнево откроется для посетителей спустя почти 100 лет. Там завершилась масштабная реставрация.

Специалисты восстановили парадную лестницу, исторические камины, лепной декор, паркетные полы и настенную роспись. Для восстановления утраченных элементов использовались архивные фотографии и исторические документы.

Что удалось вернуть усадьбе в ходе реставрации? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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