Утраченные элементы усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздали по архивным данным

Усадьба Покровское-Стрешнево откроется для посетителей спустя почти 100 лет. Там завершилась масштабная реставрация.



Специалисты восстановили парадную лестницу, исторические камины, лепной декор, паркетные полы и настенную роспись. Для восстановления утраченных элементов использовались архивные фотографии и исторические документы.

Что удалось вернуть усадьбе в ходе реставрации? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.