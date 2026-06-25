В центре Москвы 27 июня ограничат движение из-за проведения электрофестиваля

27 июня в Москве временно перекроют внешнюю сторону Садового кольца и ряд улиц в центре города. Ограничения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

С 07:00 до 18:00 движение будет ограничено на Зубовской и Большой Пироговской улицах. Также ограничения затронут Дашков переулок, Новоконюшенный переулок и проезд Девичьего Поля.

На Садовом кольце движение ограничат с 11:50 до окончания прохождения автоколонны. На участках перекрытий будет запрещена парковка. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.