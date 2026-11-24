Проектируемый проезд № 1051 появится на границе Марьиной Рощи и Бутырского района. Он пройдет с противоположной стороны от железнодорожных путей МЦД-2 и будет иметь по две полосы движения в каждом направлении.

Новая дорога соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. На втором этапе будет создан Проектируемый проезд № 1922 вдоль путей второго диаметра. Его северную часть соединят с двумя улицами и организуют там круговое движение.

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