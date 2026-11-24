28 и 29 ноября поезда МЦК будут ходить реже. Изменения в расписании начнут действовать с 14:00 субботы до 18:00 воскресенья.

В этот период интервалы движения увеличатся до 6–12 минут. На участке от Андроновки до Автозаводской поезда будут следовать без остановок с интервалом 45 минут. От станций Угрешская и Дубровка составы по часовой стрелке будут отправляться раз в 40 минут. Движение против часовой стрелки с этих станций будет приостановлено.

Изменения связаны с восстановительными работами на станции Нижегородская. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.