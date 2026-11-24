У автомобилистов и пассажиров наземного городского транспорта появятся альтернативные маршруты на границе Марьиной Рощи и Бутырского района. Специалисты уже приступили к строительству и реконструкции дорог. Работы проведут в несколько этапов.

Новые проезды свяжут территории, которые застройщики ранее обеспечили внутриквартальными дорогами. По мнению автоэксперта Дмитрия Золотова, даже небольшие участки новых дорог могут изменить транспортную логистику, сократить путь водителей и избавить их от необходимости делать большие объезды.

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