Грузовой корабль "Прогресс МС-36" вышел на орбиту после пуска с Байконура. Он доставит на МКС почти 2,5 тонны грузов.

В состав груза вошли топливо для заправки станции, питьевая вода, кислород, продукты питания, медикаменты, средства гигиены, оборудование и расходные материалы для научной работы экипажа.

Кроме того, на МКС доставят робота "Теледроид". Он предназначен для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности станции. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.