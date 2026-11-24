Грузовой корабль "Прогресс МС-36" запустили с космодрома Байконур к Международной космической станции. На его борту находится российский экспериментальный антропоморфный робот-аватар торсового типа "Теледроид" с системой машинного зрения. Он будет помогать во время выходов в открытый космос, снижая риски для человека при работе за пределами станции.

Кроме того, корабль доставит на МКС топливо, воду, продукты питания, научное оборудование, личные посылки для экипажа и другие грузы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

