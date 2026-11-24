Мошенники крадут деньги россиян через приложение для обработки фотографий. Злоумышленники рекламируют его в соцсетях, обещая с помощью искусственного интеллекта превратить любой снимок в шедевр.

После установки приложения телефон перезагружается, зависает, перестает реагировать на команды и самостоятельно запускает другие программы. В результате злоумышленники могут получить доступ к данным пользователя.

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