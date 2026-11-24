Мошенники начали рассылать фейковые повестки в суд, чтобы заставить людей совершать преступления. Жертве приходит сообщение с PDF-файлом под названием "Постановление". При открытии файла человек попадает на сайт якобы с материалами дела, где его просят ввести шестизначный код для авторизации.

Затем приходит уведомление о якобы взломе "Госуслуг", после чего мошенники предлагают связаться по телефону. Во время разговора человека шантажом склоняют к диверсии и другим преступлениям.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.