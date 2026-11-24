Актер Никита Джигурда записал видео, в котором рассказал о перенесенном инфаркте. Состояние артиста стабильное, однако впереди у него сложная операция на сердце.

По его словам, инфаркт он перенес "на ногах". Спустя день у него началась сильная аритмия и появилась одышка, после чего он согласился вызвать скорую помощь.

Джигурда также рассказал, что сильно переутомился из-за работы и переживал из-за одного из своих проектов. По его словам, это едва не привело к трагическому исходу.

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