Фестиваль колледжей "Город профессий" продлится до 1 ноября. Для школьников подготовили более 200 встреч и мастер-классов на базе 48 столичных колледжей.

Участники смогут познакомиться с профессиями ювелира, полицейского, повара, медсестры и учителя начальных классов. Встречи с представителями разных отраслей, преподавателями и студентами помогут школьникам определиться с будущей профессией.

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