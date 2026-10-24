Гостиный Двор в Москве ждет масштабная реставрация. Работы планируют начать в феврале 2027 года, а завершить – в 2029-м.

Реставрацию проведут в два этапа. Сначала специалисты укрепят металлические конструкции стеклянного купола и заменят остекление. Затем приведут в порядок фасады, в том числе восстановят белокаменный и лепной декор. Также отремонтируют цоколь и кирпичную кладку, защитят стены от влаги и перепадов температур, восстановят гранитные плиты на полу и ступенях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.