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24 сентября, 22:45

Транспорт

Правительство РФ поддержало обмен данными о дебоширах между авиакомпаниями

Правительство РФ поддержало обмен данными о дебоширах между авиакомпаниями

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Пассажиры могут купить билеты через новые терминалы на Ленинградском вокзале

Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий авиакомпании обмениваться данными о пассажирах, включенных в "черные списки", чтобы дебоширы не могли купить билет у другого перевозчика. Планируется расширить перечень нарушений для внесения в реестр, включив в него даже мелкое хулиганство, а также ужесточить санкции для повторных нарушителей.

Юристы отмечают, что сейчас нет единой базы, перечень нарушений слишком узок, а передача персональных данных без согласия требует правового обоснования. Самыми частыми причинами блокировки остаются агрессия, нецензурная лексика, курение и шутки о безопасности, за которые пассажиру могут выставить счет и пожизненно закрыть доступ к полетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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