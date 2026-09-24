В Москве установят еще 550 зарядных станций для электромобилей

В Москве активно развивается инфраструктура для электромобилей: в ближайшие месяцы установят еще 550 зарядных станций, которые появятся в каждом округе. С 2016 года число электромобилей в столице выросло более чем в 150 раз и превысило 40 тысяч, часть из них используется в такси и каршеринге.

Проект "Энергия Москвы" запущен в 2020 году, тогда было 63 станции, сейчас их более 450, включая ультрабыстрые хабы, способные заряжать до 500 машин в сутки. Всего в городе работают почти 11 тысяч зарядных станций разных операторов, а к 2030 году при росте парка до 320 тысяч электромобилей сеть "Энергии Москвы" планируют увеличить до 4 тысяч станций.

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